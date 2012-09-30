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Вера Чернявская
Киноафиша
Персоны
Вера Чернявская
Вера Чернявская
Дата рождения
30 сентября 2012
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Весы
Популярные фильмы
6.7
Роднина
(2024)
0.0
Когда горит огонь
(2025)
0.0
Многодетство
(2024)
Фильмография Вера Чернявская
Жанр
Все
Биография
Детектив
Комедия
Мелодрама
Семейный
Спорт
Год
Все
2025
2024
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Когда горит огонь
детектив, мелодрама
2025, Россия
Многодетство
комедия, семейный
2024, Россия
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Костя — Вера
комедия
2024, Россия
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6.7
Роднина
Rodnina
спорт, биография
2024, Россия
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