Персоны
Дженнифер Ридер
Награды
Награды и номинации Дженнифер Ридер
Jennifer Reeder
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дженнифер Ридер
Сандэнс 2015
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2023
Художественный фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2019
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2016
Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2015
Лучший короткометражный фильм
Номинант
