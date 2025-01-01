Владимир Васильев — выдающийся русский артист балета, хореограф, балетмейстер, режиссёр, педагог и деятель искусства. Родился 18 апреля 1940 года в Москве.

Один из крупнейших танцовщиков XX века, более тридцати лет был ведущим солистом Большого театра, исполнив множество главных партий классического и современного репертуара. Обладатель высочайшей техники, артистизма и пластического дарования. С 1970-х годов активно занимался постановочной работой, создавая балеты, оперы и хореографические спектакли в России и за рубежом.

Народный артист СССР (1973), лауреат Ленинской и Государственных премий, кавалер ордена Ленина. В 1990-е годы возглавлял Большой театр и руководил созданием его Новой сцены. Преподавал в ГИТИСе, профессор, автор художественных фильмов и телебалетов.

Широко известен и как общественный деятель: председатель и член жюри множества международных конкурсов, основатель и президент культурных фондов. Почётный профессор МГУ, академик, художник, поэт. Его супруга и постоянная партнёрша — балерина Екатерина Максимова.