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Владимир Васильев
Владимир Васильев Vladimir Vasiliev
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Владимир Васильев

Vladimir Vasiliev

Дата рождения
18 апреля 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, Россия

Биография Владимира Васильева

Владимир Васильев — выдающийся русский артист балета, хореограф, балетмейстер, режиссёр, педагог и деятель искусства. Родился 18 апреля 1940 года в Москве.

Один из крупнейших танцовщиков XX века, более тридцати лет был ведущим солистом Большого театра, исполнив множество главных партий классического и современного репертуара. Обладатель высочайшей техники, артистизма и пластического дарования. С 1970-х годов активно занимался постановочной работой, создавая балеты, оперы и хореографические спектакли в России и за рубежом.

Народный артист СССР (1973), лауреат Ленинской и Государственных премий, кавалер ордена Ленина. В 1990-е годы возглавлял Большой театр и руководил созданием его Новой сцены. Преподавал в ГИТИСе, профессор, автор художественных фильмов и телебалетов.

Широко известен и как общественный деятель: председатель и член жюри множества международных конкурсов, основатель и президент культурных фондов. Почётный профессор МГУ, академик, художник, поэт. Его супруга и постоянная партнёрша — балерина Екатерина Максимова.

Популярные фильмы

Анюта 8.2
Анюта (1982)
Фуэте 6.7
Фуэте (1986)
Спартак 6.1
Спартак (1977)

Фильмография Владимира Васильева

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Режиссер 2 Актер 1
Фуэте 6.7
Фуэте Fuete
драма, мюзикл 1986, СССР
Анюта 8.2
Анюта Anyuta
драма, мюзикл 1982, СССР
Спартак 6.1
Спартак Spartakus
мюзикл 1977, СССР
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