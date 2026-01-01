Мартин Сковбьерг

Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных

Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре

Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться

Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными

Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно

Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»

«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР

Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6

7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку

«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино