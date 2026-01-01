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Эбру Джюндюбейоглу
Ebru Cündübeyoglu
Киноафиша
Персоны
Эбру Джюндюбейоглу
Эбру Джюндюбейоглу
Ebru Cündübeyoglu
Дата рождения
10 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хайльбронн, Германия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.4
Красивее, чем ты
(2022)
6.1
Говори как твой муж
(2015)
6.1
Танцы шакалов 6
(2022)
Фильмография Эбру Джюндюбейоглу
3.9
Золотая клетка
драма, мелодрама
2023, Турция
6.4
Красивее, чем ты
драма, комедия
2022, Турция
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6.1
Танцы шакалов 6
Çakallarla Dans 6
боевик, комедия
2022, Турция
6.1
Говори как твой муж
Kocan Kadar Konus
драма, мелодрама, комедия
2015, Турция
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