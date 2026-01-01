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Лиза Садовы
Liza Sadovy
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Персоны
Лиза Садовы
Лиза Садовы
Liza Sadovy
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
NTL: Настоящий смех
(2019)
8.2
Маленький огонек
(2023)
7.5
Пейшенс
(2025)
Фильмография Лиза Садовы
7.5
Пейшенс
драма, криминал
2025, Великобритания/Германия/Бельгия
7
Настоящая боль
A Real Pain
комедия, драма
2024, Польша / США
Смотреть трейлер
8.2
Маленький огонек
драма, мини-сериал
2023, США
5.4
Мать Тереза
Mother Teresa & Me
драма
2022, Индия / Швейцария / Великобритания
Смотреть трейлер
8.6
NTL: Настоящий смех
National Theatre Live: Present Laughter
комедия
2019, Великобритания
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Новости о Лиза Садовы
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