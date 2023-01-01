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Фильмография
Джузеппе Памбьери
Giuseppe Pambieri
Киноафиша
Персоны
Джузеппе Памбьери
Джузеппе Памбьери
Giuseppe Pambieri
Дата рождения
18 ноября 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Варезе, Италия
Популярные фильмы
Не дыши: Игра на выживание
(2022)
7.8
Фильмография Джузеппе Памбьери
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.8
Не дыши: Игра на выживание
L'orafo
ужасы, триллер
2022, Италия
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