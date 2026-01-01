Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Томас Гибсон
Награды
Награды и номинации Томас Гибсон
Thomas Gibson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Томас Гибсон
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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