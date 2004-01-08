Меню
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Алиса Кот
Алиса Кот
Дата рождения
8 января 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Минск, Беларусь
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Герой фэнтези, Драматический актёр
В каком театре играет
Губернский театр
Развернуть
Популярные фильмы
7.2
Два капитана
(2025)
0.0
Если сердце дрогнет
(2023)
0.0
Нам не жить друг без друга
(2023)
Фильмография Алиса Кот
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2026
2025
2024
2023
Все
7
Фильмы
1
Сериалы
6
Актриса
7
Сказка о царе Салтане
Skazka o tsare Saltane
семейный, фэнтези
2026, Россия
Смотреть трейлер
7.2
Два капитана
детектив
2025, Россия
Красота
драма
2025, Россия
Все смешалось в доме Авдеевых
мелодрама
2024, Россия
Огонь в моей душе
мелодрама
2024, Россия
Если сердце дрогнет
мелодрама
2023, Россия
Нам не жить друг без друга
мелодрама
2023, Россия
Другие проекты Алиса Кот
Собака на сене
Информация
Новости о Алиса Кот
Сарик Андреасян готовит фильм «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк
Смех Петрова снова звучит в кадре: о чем фильм «Весельчак У» по вселенной Булычёва и какие тайны откроются зрителям
«Вернули дух старых боевиков»: первые зрители даже не ожидали, что их так зацепит «Тропа гнева» со звездой «Мажора»
Король Ночи держал фанатов «Игры престолов» в страхе долгие годы: 5 чудовищ из фэнтези, которые до сих пор нагоняют жути
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше
Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел
9-го сезона у «Моей геройской академии» уже не будет: но не спешите грустить – 5 января фанатов ждет крутой подарок
«Интригует с первых минут»: в этом детективе с оценкой 8.2 Меньшиков доказал – ремейк может быть круче оригинала со звездой «Во все тяжкие»
«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»
За 27 лет до событий основного фильма: по какой книге снят сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре
