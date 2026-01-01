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Лукас Туртур
Лукас Туртур Lukas Turtur
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Лукас Туртур

Lukas Turtur

Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Иво 6.5
Иво (2024)
Заклятье. Дом тьмы 4.7
Заклятье. Дом тьмы (2023)

Фильмография Лукас Туртур

Иво 6.5
Иво Ivo
драма 2024, Германия
Заклятье. Дом тьмы 4.7
Заклятье. Дом тьмы Heimsuchung
ужасы 2023, Австрия
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