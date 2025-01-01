Меню
Персоны
Тина Саттер
Награды
Награды и номинации Тина Саттер
Tina Satter
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тина Саттер
Берлинале 2023
Художественный фильм
Номинант
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
