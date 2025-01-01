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Вадим Плохотников
Киноафиша Персоны Вадим Плохотников

Вадим Плохотников

Дата рождения
8 августа 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ленинград, СССР

Популярные фильмы

Жванецкий 7.6
Жванецкий (2024)
Детки-предки 0.0
Детки-предки (2020)
Угнанная невеста 0.0
Угнанная невеста (2023)

Фильмография Вадим Плохотников

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 1 Сериалы 5 Режиссер 6 Сценарист 1
Жванецкий 7.6
Жванецкий
документальный 2024, Россия
Смотреть трейлер
Угнанная невеста
Угнанная невеста
мелодрама 2023, Россия
Снова вместе
Снова вместе
телешоу 2023, Россия
Папа в декрете
Папа в декрете
комедия, семейный 2021, Россия
Детки-предки
Детки-предки
семейный, телешоу 2020, Россия
Букабу
Букабу
детский 2019, Россия
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