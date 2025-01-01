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Вадим Плохотников
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Персоны
Вадим Плохотников
Вадим Плохотников
Дата рождения
8 августа 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ленинград, СССР
Популярные фильмы
7.6
Жванецкий
(2024)
0.0
Детки-предки
(2020)
0.0
Угнанная невеста
(2023)
Фильмография Вадим Плохотников
Жанр
Все
Детский
Документальный
Комедия
Мелодрама
Семейный
Телешоу
Год
Все
2024
2023
2021
2020
2019
Все
6
Фильмы
1
Сериалы
5
Режиссер
6
Сценарист
1
7.6
Жванецкий
документальный
2024, Россия
Смотреть трейлер
Угнанная невеста
мелодрама
2023, Россия
Снова вместе
телешоу
2023, Россия
Папа в декрете
комедия, семейный
2021, Россия
Детки-предки
семейный, телешоу
2020, Россия
Букабу
детский
2019, Россия
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