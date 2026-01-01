Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Стивен Гловер
Награды
Награды и номинации Стивен Гловер
Stephen Glover
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Стивен Гловер
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
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