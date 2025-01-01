Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Йонас Макконен
Joonas Makkonen
Киноафиша
Персоны
Йонас Макконен
Йонас Макконен
Joonas Makkonen
Дата рождения
13 мая 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
7.3
Дракула
(2025)
Билеты
6.8
Могильщики
(2024)
6.8
Объезд к отцу
(2023)
Фильмография Йонас Макконен
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
Все
3
Фильмы
3
Актер
1
Сценарист
2
Режиссер
2
7.3
Дракула
Dracula: A Love Tale
мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.8
Могильщики
Gravediggers
боевик, драма, фантастика
2024, Финляндия
6.8
Объезд к отцу
Johannes ei kulje Jämsän kautta
комедия, драма
2023, Финляндия
«Я разрушу жизнь Джихана и Альи»: эту героиню в 30 серии «Далекого города» ждет жестокий финальная
За дело берется HBO, а значит ставки крайне высоки: вслед за «Последним обрядом» будет сериал по «Заклятью»
Семь пуль, номер камеры 237 и Рита Хейворт: тайные метки в «Побеге из Шоушенка», которые никто не замечает
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667