Алексей Степанов, талантливый российский режиссёр, сценарист и продюсер, уже с юных лет проявлял свою спортивную страсть и талант в плавании. В 2011 году он достиг высот и получил звание Мастера спорта России в этом виде спорта. Его упорство и труд позволили ему участвовать во множестве соревнований, и в 2013 году он удостоился бронзовой медали на чемпионате России по плаванию среди юниоров.

Однако, в 2014 году Алексей получил травму, которая стала большой преградой на его спортивном пути. Несмотря на сложности, он не отчаивался и решил искать новые возможности для саморазвития. В 2015 году он поступил в престижный Московский институт инженеров транспорта, где начал осваивать новую область знаний.

Но жизнь Алексея не переставала удивлять. В 2019 году он принял смелое решение изменить свою путь и связать свою жизнь с киноиндустрией. Он успешно поступил в Высшую школу кино "АРКА", где начал изучать искусство кино, сценарное искусство и режиссуру, развивая свои творческие способности.

Одним из значимых моментов в его карьере стала выпускная работа - фильм под названием "Не Родство". Эта картина вызвала яркий отклик в индустрии и была отобрана для участия в программе "Перспективы" на 43-м Московском международном кинофестивале.

В 2020 году Алексей Степанов осуществил свою мечту и создал собственную кинокомпанию "SoFilm", которая специализируется на производстве полнометражного жанрового и авторского кино.