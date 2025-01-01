Меню
О персоне
Фильмография
Джошуа Оджик
Joshua Odjick
Джошуа Оджик
Джошуа Оджик
Joshua Odjick
Место рождения
Оттава, Канада
Популярные фильмы
0.0
Оно: Добро пожаловать в Дерри
(2025)
0.0
Рой
(2023)
0.0
Долгая прогулка
(2025)
Фильмография Джошуа Оджик
3
Оно: Добро пожаловать в Дерри
ужасы
2025, США
Долгая прогулка
The Long Walk
ужасы
2025, США
Рой
драма, фантастика, триллер
2023, Германия/Австрия/Бельгия/Италия/Швейцария/Франция/Япония
