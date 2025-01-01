Меню
Джошуа Оджик
Joshua Odjick
Джошуа Оджик

Джошуа Оджик

Joshua Odjick

Место рождения
Оттава, Канада

Популярные фильмы

Оно: Добро пожаловать в Дерри 0.0
Оно: Добро пожаловать в Дерри (2025)
Рой 0.0
Рой (2023)
Долгая прогулка 0.0
Долгая прогулка (2025)

Фильмография Джошуа Оджик

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актер 3
Оно: Добро пожаловать в Дерри
Оно: Добро пожаловать в Дерри
ужасы 2025, США
Долгая прогулка
Долгая прогулка The Long Walk
ужасы 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Рой
Рой
драма, фантастика, триллер 2023, Германия/Австрия/Бельгия/Италия/Швейцария/Франция/Япония
