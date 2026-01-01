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Фильмография
Майкл Хиггс
Michael Higgs
Киноафиша
Персоны
Майкл Хиггс
Майкл Хиггс
Michael Higgs
Дата рождения
14 февраля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бирмингем, Великобритания
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Письма из Багдада
(2016)
6.8
Игры киллеров
(2011)
4.9
Морской пехотинец 6: Ближний бой
(2018)
Фильмография Майкл Хиггс
3.2
Три мушкетера
The Three Musketeers
боевик, приключения
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
4.9
Морской пехотинец 6: Ближний бой
The Marine 6: Close Quarters
боевик, драма
2018, США
7
Письма из Багдада
Letters from Baghdad
документальный
2016, США / Великобритания / Франция
3.8
Пленники солнца
Prisoners of the Sun
ужасы, боевик
2013, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Игры киллеров
Assassination Games
боевик, триллер
2011, США
Смотреть трейлер
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