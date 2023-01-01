Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовные штучки"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Клара Ли
Clara Lee
Киноафиша
Персоны
Клара Ли
Клара Ли
Clara Lee
Дата рождения
15 января 1986
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Берн, Швейцария
Популярные фильмы
Блуждающая Земля: Последняя надежда
(2023)
8
Фильмография Клара Ли
Жанр
Все
Боевик
Драма
Приключения
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
8
Блуждающая Земля: Последняя надежда
Liu lang di qiu 2
боевик, приключения, драма
2023, Китай
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове