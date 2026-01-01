Оповещения от Киноафиши
Александр Козлов
Aleksandr Kozlov
Персоны
Александр Козлов
Александр Козлов
Aleksandr Kozlov
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
Универ. 13 лет спустя
(2024)
7.5
Секс. До и после
(2023)
6.9
Выжившие. Патруль
(2024)
Фильмография Александр Козлов
7.6
Универ. 13 лет спустя
комедия
2024, Россия
6.9
Выжившие. Патруль
фантастика, триллер
2024, Россия
7.5
Секс. До и после
драма, комедия
2023, Россия
6.3
Ласточкино гнездо
драма, мелодрама
2012, Россия
Полнолуние
ужасы
2005, Россия
