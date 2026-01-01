Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Максим Брагинец
Maksim Braginetz
Киноафиша
Персоны
Максим Брагинец
Максим Брагинец
Maksim Braginetz
Дата рождения
24 августа 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Минск, Беларусь
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Пустая церковь
(2022)
4.6
Любовь с риском для жизни
(2020)
0.0
Принц и нищая
(2023)
Фильмография Максим Брагинец
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
2022
2020
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актер
5
Папа для всех
драма, мелодрама
2025, Россия
Принц и нищая
мелодрама
2023, Россия
Я научу тебя мечтать
драма, мелодрама
2023, Россия
7.4
Пустая церковь
Пустая церковь
драма
2022, Беларусь
4.6
Любовь с риском для жизни
драма
2020, Россия
Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
