Персоны
Лайонел Бойс
Награды
Награды и номинации Лайонел Бойс
Lionel Boyce
О персоне
Фильмография
Награды
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
