Александра Кузнецова
Киноафиша Персоны Александра Кузнецова

Александра Кузнецова

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Фильмография Александра Кузнецова

Жанр
Год
Дом с сюрпризом
Дом с сюрпризом
комедия, криминал, мелодрама 2009, Россия
Женить Казанову
Женить Казанову
мелодрама, комедия 2009, Россия/Украина
Колечко с бирюзой
Колечко с бирюзой
драма, мелодрама 2008, Украина
