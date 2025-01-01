Меню
О персоне
Фильмография
Александра Кузнецова
Александра Кузнецова
Александра Кузнецова
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Колечко с бирюзой
(2008)
0.0
Дом с сюрпризом
(2009)
0.0
Женить Казанову
(2009)
Фильмография Александра Кузнецова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2009
2008
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Дом с сюрпризом
комедия, криминал, мелодрама
2009, Россия
Женить Казанову
мелодрама, комедия
2009, Россия/Украина
Колечко с бирюзой
драма, мелодрама
2008, Украина
