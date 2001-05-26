Меню
О персоне
Фильмография
Джорджи Фармер
Georgie Farmer
Джорджи Фармер
Джорджи Фармер
Georgie Farmer
Дата рождения
26 мая 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лейтонстоун, Великобритания
Популярные фильмы
9.3
Уэнсдэй
(2022)
Фильмография Джорджи Фармер
9.3
Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези
2022, США
