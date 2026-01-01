Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсель МакКалла
Marcel McCalla
Марсель МакКалла
Марсель МакКалла
Marcel McCalla
Дата рождения
1 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
7.4
Дело о хвостатых
(2022)
Фильмография Марсель МакКалла
Жанр
Все
Боевик
Детский
Приключения
Год
Все
2022
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
7.4
Дело о хвостатых
боевик, приключения, детский
2022, США
