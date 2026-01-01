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Надя Славецкая
Надя Славецкая Nadya Slavetskaya
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Надя Славецкая

Nadya Slavetskaya

Дата рождения
27 июня 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Биография Надя Славецкая

Родилась 27 июня 1984 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

БиМ 6.8
БиМ (2022)
Убежище 6.6
Убежище (2022)
Африка 6.6
Африка (2021)

Фильмография Надя Славецкая

БиМ 6.8
БиМ
детектив 2022, Россия
Убежище 6.6
Убежище Ubezhishche
триллер, драма 2022, Россия
Смотреть трейлер
Африка 6.6
Африка Африка
драма, военный 2021, Россия
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