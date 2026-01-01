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Фильмография
Надя Славецкая
Nadya Slavetskaya
Киноафиша
Персоны
Надя Славецкая
Надя Славецкая
Nadya Slavetskaya
Дата рождения
27 июня 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Надя Славецкая
Родилась 27 июня 1984 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Надя Славецкая
6.8
БиМ
детектив
2022, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Убежище
Ubezhishche
триллер, драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
6.6
Африка
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