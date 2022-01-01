Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По-мужски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Надя Славецкая
Киноафиша
Персоны
Надя Славецкая
Надя Славецкая
Дата рождения
27 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Надя Славецкая
Родилась 27 июня 1984 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Популярные фильмы
Убежище
(2022)
0
Фильмография Надя Славецкая
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
Убежище
триллер, драма
2022, Россия
Related video
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе