О персоне
Фильмография
Агнешка Жулевска
Agnieszka Zulewska
Киноафиша
Персоны
Агнешка Жулевска
Агнешка Жулевска
Agnieszka Zulewska
Дата рождения
26 июня 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Озимек, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Высокая вода
(2022)
7.0
Трясина
(2018)
6.2
Великая Варшавская
(2025)
Фильмография Агнешка Жулевска
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2022
2018
2015
2014
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актриса
6
6.3
Великая Варшавская
Wielka Warszawska
драма
2025, Польша
Смотреть трейлер
7.1
Высокая вода
драма
2022, Польша
7
Трясина
драма, криминал, триллер
2018, Польша
5.9
Химия
Chemia
драма
2015, Польша
6.1
Демон
Demon
триллер
2015, Польша / Израиль
5.5
Хардкорное диско
Hardkor Disko
драма
2014, Польша
