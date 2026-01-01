Оповещения от Киноафиши
Агнешка Жулевска
Агнешка Жулевска Agnieszka Zulewska
Агнешка Жулевска

Агнешка Жулевска

Agnieszka Zulewska

Дата рождения
26 июня 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Озимек, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Высокая вода 7.1
Высокая вода (2022)
Трясина 7.0
Трясина (2018)
Великая Варшавская 6.2
Великая Варшавская (2025)

Фильмография Агнешка Жулевска

Жанр
Год
Великая Варшавская 6.3
Великая Варшавская Wielka Warszawska
драма 2025, Польша
Смотреть трейлер
Высокая вода 7.1
Высокая вода
драма 2022, Польша
Трясина 7
Трясина
драма, криминал, триллер 2018, Польша
Химия 5.9
Химия Chemia
драма 2015, Польша
Демон 6.1
Демон Demon
триллер 2015, Польша / Израиль
Хардкорное диско 5.5
Хардкорное диско Hardkor Disko
драма 2014, Польша
