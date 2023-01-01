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Фильмография
Георгий Даниелянц
Киноафиша
Персоны
Георгий Даниелянц
Георгий Даниелянц
Дата рождения
28 ноября 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Георгий Даниелянц
Родился 28 ноября 1986 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
Чужой
(2014)
0
До рассвета
(2023)
0
Фильмография Георгий Даниелянц
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Комедия
Криминал
Год
Все
2023
2014
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Режиссер
2
До рассвета
До рассвета
комедия
2023, Россия
Билеты
Чужой
боевик, криминал, детектив
2014, Россия
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