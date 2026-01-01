«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость

Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана

Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно

Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще

«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»

Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей

Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет