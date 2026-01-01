Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Ли Сон-гюн
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Награды и номинации Ли Сон-гюн
Sun-kyun Lee
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Награды и номинации Ли Сон-гюн
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
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