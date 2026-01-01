Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Келли МакКормак
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Награды и номинации Келли МакКормак
Kelly McCormack
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Награды и номинации Келли МакКормак
Сандэнс 2026
Лучший короткометражный фильм
Номинант
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
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Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
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