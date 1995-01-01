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Анжела Бундалович
Angela Bundalovic
Киноафиша
Персоны
Анжела Бундалович
Анжела Бундалович
Angela Bundalovic
Дата рождения
1 января 1995
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Дания, Датское королевство
Популярные фильмы
Копенгагена не существует
(2023)
6.5
Галопом по Копенгагену
(2023)
0
Фильмография Анжела Бундалович
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Галопом по Копенгагену
драма, триллер, криминал
2023, Дания
6.5
Копенгагена не существует
København findes ikke
драма
2023, Дания / Норвегия / Швеция
Билеты
Новости о Анжела Бундалович
На Netflix состоялась премьера мини-сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена»
Девушка в синем жаждет мести в новом трейлере мини-сериала «Ковбой из Копенгагена»
Гипнотическое действо в неоновом свете: вышел стильный тизер сериала «Ковбой из Копенгагена»
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