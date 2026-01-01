Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Солоненко
Александр Солоненко
Актерское амплуа
Герой боевиков, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Марафон сердца
(2026)
0.0
Слепой: Оружие возмездия
(2008)
Фильмография Александр Солоненко
Жанр
Все
Боевик
Драма
Мелодрама
Год
Все
2026
2008
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Марафон сердца
мелодрама, драма
2026, Россия
Слепой: Оружие возмездия
боевик
2008, Россия
