Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Солоненко
Киноафиша Персоны Александр Солоненко

Александр Солоненко

Актерское амплуа
Герой боевиков, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Марафон сердца 0.0
Марафон сердца (2026)
Слепой: Оружие возмездия 0.0
Слепой: Оружие возмездия (2008)

Фильмография Александр Солоненко

Жанр
Год
Марафон сердца
Марафон сердца
мелодрама, драма 2026, Россия
Слепой: Оружие возмездия
Слепой: Оружие возмездия
боевик 2008, Россия
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше