Режиссёр Инга Шепелёва родилась в 1987 году в Республике Саха (Якутия). В 2009 окончила Литературный институт им. Горького по специальности литературная работа (проза). В 2018 году дебютировала на Международном фестивале видеопоэзии (Афины), Международном фестивале видеопоэзии и экспериментального кино Zebra (Берлин), Международном поэтического фестиваля (Лондон) с видео-поэтическим циклом «Медвежий праздник».
В 2021-м окончила Московскую школу кино по специальности режиссура игрового кино. Снимала клипы для известных российских инди-музыкантов. В 2020 году победила на Якутском питчинге дебютантов, где получила финансирование и продюсерскую поддержку с заявкой на короткометражный фильм «Белый пароход» по мотивам одноименной повести режиссера. Из этого же замысла родилась её дебютная полнометражная картина.