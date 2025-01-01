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Инга Шепелёва
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Инга Шепелёва

Биография Инга Шепелёва

Режиссёр Инга Шепелёва родилась в 1987 году в Республике Саха (Якутия). В 2009 окончила Литературный институт им. Горького по специальности литературная работа (проза). В 2018 году дебютировала на Международном фестивале видеопоэзии (Афины), Международном фестивале видеопоэзии и экспериментального кино Zebra (Берлин), Международном поэтического фестиваля (Лондон) с видео-поэтическим циклом «Медвежий праздник».
В 2021-м окончила Московскую школу кино по специальности режиссура игрового кино. Снимала клипы для известных российских инди-музыкантов. В 2020 году победила на Якутском питчинге дебютантов, где получила финансирование и продюсерскую поддержку с заявкой на короткометражный фильм «Белый пароход» по мотивам одноименной повести режиссера. Из этого же замысла родилась её дебютная полнометражная картина.

Популярные фильмы

Белый пароход 7.7
Белый пароход (2024)

Фильмография Инга Шепелёва

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Сценарист 1 Режиссер 1
Белый пароход 7.7
Белый пароход
драма, мистика 2024, Россия
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Фотографии Инга Шепелёва

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