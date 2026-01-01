Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттье Лукки
Matthieu Lucci
Маттье Лукки
Matthieu Lucci
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Усекин
(2022)
6.6
Стервятники
(2025)
6.5
Мастерская
(2017)
Фильмография Маттье Лукки
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2024
2022
2017
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
6.6
Стервятники
Rapaces
криминал, драма, триллер
2025, Франция
Смотреть трейлер
6.5
Украденная картина
Le tableau volé
комедия, драма
2024, Франция
7.4
Усекин
драма, детектив, исторический, биография
2022, Франция
6.5
Мастерская
L'atelier
драма
2017, Франция
