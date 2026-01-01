Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Кэнтаро Ито
Kentaro Ito
Киноафиша
Персоны
Кэнтаро Ито
Кэнтаро Ито
Kentaro Ito
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.8
Золотое божество
(2018)
7.8
Дом с террасой: Парни и девушки в городе
(2016)
Фильмография Кэнтаро Ито
7.8
Золотое божество
боевик, приключения, аниме
2018, Япония
7.8
Дом с террасой: Парни и девушки в городе
телешоу
2016, Япония
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