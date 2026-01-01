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Кэнтаро Ито Kentaro Ito
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Кэнтаро Ито

Kentaro Ito

Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Золотое божество 7.8
Золотое божество (2018)
Дом с террасой: Парни и девушки в городе 7.8
Дом с террасой: Парни и девушки в городе (2016)

Фильмография Кэнтаро Ито

Золотое божество 7.8
Золотое божество
боевик, приключения, аниме 2018, Япония
Дом с террасой: Парни и девушки в городе 7.8
Дом с террасой: Парни и девушки в городе
телешоу 2016, Япония
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