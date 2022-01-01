Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великий «Юнайтед»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ингрид Больсё Бердаль
Ингрид Больсё Бердаль
Ingrid Bolsø Berdal
О персоне
Фильмография
Ингрид Больсё Бердаль
Ingrid Bolsø Berdal
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Utøy, Норвегия
Биография Ингрид Больсё Бердаль
Развернуть
Фильмография Ингрид Больсё Бердаль
Шпионка
триллер, драма, военный
2019, Норвегия
6.0
Все фильмы
Related video
Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать
Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк
Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса»
Бездарный трудоголик: Бузову отправили кассиром в «Пятерочку»
Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина?
Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов
Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете?
Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать
Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе
Всего 2 знака Зодиака попали в "черный список" Вселенной
4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал "неудачников"
Самойлова подарила Джигану автомобиль за 30 миллионов