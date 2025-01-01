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Ассад Заман
Assad Zaman
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Персоны
Ассад Заман
Ассад Заман
Assad Zaman
Дата рождения
9 мая 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
8.5
В тени вечной красоты
(2014)
0.0
Яблочный двор
(2017)
0.0
Интервью с вампиром
(2022)
Фильмография Ассад Заман
Жанр
Все
Драма
Спектакль
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
2017
2014
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Интервью с вампиром
ужасы, драма
2022, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Яблочный двор
драма, триллер
2017, Великобритания
8.5
В тени вечной красоты
Behind the Beautiful Forevers
спектакль
2014, Великобритания
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
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