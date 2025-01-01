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Дарья Донцова
Дарья Донцова Darya Dontsova
Киноафиша Персоны Дарья Донцова

Дарья Донцова

Darya Dontsova

Дата рождения
7 июня 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия

Биография Дарьи Донцовой

Дарья Донцова (настоящее имя Агриппина Аркадьевна Донцова, в девичестве Васильева) — российская писательница, сценарист, телеведущая и автор более 270 детективных романов, которые суммарно разошлись тиражом более 200 миллионов экземпляров. Родилась 7 июня 1952 года в Москве.

Дарья Донцова родилась в семье писателя Аркадия Васильева и режиссера Тамары Новацкой. Окончив факультет журналистики МГУ, она работала в Сирии и в российских СМИ, прежде чем посвятить себя литературному творчеству. Первую книгу она написала, находясь в онкологической реанимации, и с тех пор её работы стали бестселлерами. В 2009 году она была занесена в Книгу рекордов России как самый плодовитый автор детективов.

Её произведения, включая сериалы, такие как «Любительница частного сыска Даша Васильева» и «Джентльмен сыска Иван Подушкин», переведены в страны СНГ, Европу и Китай. Донцова активно поддерживает онкологических больных, являясь послом программы «Вместе против рака груди», а также выпустила книгу «Я очень хочу жить», ставшую бестселлером среди больных раком.

Дарья Донцова также была удостоена медали МВД России «За вклад в укрепление правопорядка» и имеет грамоту от Святейшего Патриарха Кирилла за благотворительную работу. Она ведет популярные программы на ТВ и продолжает работать в жанре иронического детектива. В 2016 году она выпустила свою первую детскую книгу. Донцова активно поддерживает животных, и в её доме живут несколько питомцев.

Популярные фильмы

Чинк: Хвостатый детектив 7.0
Чинк: Хвостатый детектив (2022)
Суперлига 0.0
Суперлига (2021)
Виола Тараканова. В мире преступных страстей 0.0
Виола Тараканова. В мире преступных страстей (2004)

Фильмография Дарьи Донцовой

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 3 Сериалы 6 Сценарист 8 Актриса 1
Чинк: Хвостатый детектив 7
Чинк: Хвостатый детектив Chink: Khostatiy detektiv
комедия, приключения, детектив, семейный 2022, Россия
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Суперлига
Суперлига
телешоу 2021, Россия
Тайны медовой долины
Тайны медовой долины
детский, детектив 2020, Россия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №117
МУЛЬТ в кино. Выпуск №117 MULT v kino. Vol 117
анимация, короткометражный 2020, Россия
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МУЛЬТ в кино. Выпуск №119
МУЛЬТ в кино. Выпуск №119 MULT v kino. Vol 119
анимация, короткометражный 2020, Россия
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Джентльмен сыска Иван Подушкин
Джентльмен сыска Иван Подушкин
комедия, криминал 2006, Россия
Виола Тараканова. В мире преступных страстей
Виола Тараканова. В мире преступных страстей
криминал, комедия, приключения 2004, Россия
Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант
Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант
комедия, криминал 2003, Россия
Даша Васильева. Любительница частного сыска
Даша Васильева. Любительница частного сыска
детектив 2003, Россия
Новости личной жизни Дарье Донцовой
Шашлык не будет сухим и безвкусным: проверенный рецепт от Дарьи Донцовой
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