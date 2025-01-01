Дарья Донцова (настоящее имя Агриппина Аркадьевна Донцова, в девичестве Васильева) — российская писательница, сценарист, телеведущая и автор более 270 детективных романов, которые суммарно разошлись тиражом более 200 миллионов экземпляров. Родилась 7 июня 1952 года в Москве.

Дарья Донцова родилась в семье писателя Аркадия Васильева и режиссера Тамары Новацкой. Окончив факультет журналистики МГУ, она работала в Сирии и в российских СМИ, прежде чем посвятить себя литературному творчеству. Первую книгу она написала, находясь в онкологической реанимации, и с тех пор её работы стали бестселлерами. В 2009 году она была занесена в Книгу рекордов России как самый плодовитый автор детективов.

Её произведения, включая сериалы, такие как «Любительница частного сыска Даша Васильева» и «Джентльмен сыска Иван Подушкин», переведены в страны СНГ, Европу и Китай. Донцова активно поддерживает онкологических больных, являясь послом программы «Вместе против рака груди», а также выпустила книгу «Я очень хочу жить», ставшую бестселлером среди больных раком.

Дарья Донцова также была удостоена медали МВД России «За вклад в укрепление правопорядка» и имеет грамоту от Святейшего Патриарха Кирилла за благотворительную работу. Она ведет популярные программы на ТВ и продолжает работать в жанре иронического детектива. В 2016 году она выпустила свою первую детскую книгу. Донцова активно поддерживает животных, и в её доме живут несколько питомцев.