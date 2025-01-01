Меню
Ким Ён-сон
Yeong-Seon Kim
Ким Ён-сон
Ким Ён-сон
Yeong-Seon Kim
Дата рождения
5 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Двадцать пять, двадцать один
(2022)
0.0
Невеста в черном
(2022)
0.0
У меня есть цель
(2021)
Фильмография Ким Ён-сон
Двадцать пять, двадцать один
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Южная Корея
Невеста в черном
драма
2022, Южная Корея
У меня есть цель
драма, мелодрама
2021, Южная Корея
