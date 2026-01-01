Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Кунах
Киноафиша Персоны Мария Кунах

Мария Кунах

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

4.9
Ростов 2 (2024)
Любовь нежданная нагрянет 4.2
Любовь нежданная нагрянет (2013)
Требуется мама 0.0
Требуется мама (2023)

Фильмография Мария Кунах

Жанр
Год
4.9
Ростов 2
детектив, исторический 2024, Россия
Требуется мама
Требуется мама
драма, мелодрама 2023, Россия
Судьбы
Судьбы Sudbi
драма 2023, Россия
Любовь нежданная нагрянет 4.2
Любовь нежданная нагрянет
драма, мелодрама 2013, Украина
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше