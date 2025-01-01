Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Акира Сэкинэ Akira Sekine
Киноафиша Персоны Акира Сэкинэ

Акира Сэкинэ

Akira Sekine

Место рождения
Токио, Япония

Популярные фильмы

Любовь с иголочки 0.0
Любовь с иголочки (2022)
Школьная форма Акэби 0.0
Школьная форма Акэби (2022)
Берди винг: История гольфисток 0.0
Берди винг: История гольфисток (2022)

Фильмография Акира Сэкинэ

Жанр
Год
Все 8 Сериалы 8 Актриса 8
Парадоксальный навык «Мастер фруктов»: Навык, позволяющий есть бесконечное число фруктов (правда, вы умрёте, лишь откусив их)
Парадоксальный навык «Мастер фруктов»: Навык, позволяющий есть бесконечное число фруктов (правда, вы умрёте, лишь откусив их)
приключения, аниме , фэнтези 2024, Япония
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
аниме , фэнтези 2024, Япония
Семейная жизнь легкомысленной ведьмы
Семейная жизнь легкомысленной ведьмы
аниме , комедия, фэнтези 2023, Япония
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
драма, комедия, аниме 2023, Япония
Любовь с иголочки
Любовь с иголочки
комедия, аниме , мелодрама 2022, Япония
Школьная форма Акэби
Школьная форма Акэби
аниме 2022, Япония
Берди винг: История гольфисток
Берди винг: История гольфисток
аниме 2022, Япония
Небесное вторжение
Небесное вторжение
боевик, аниме , ужасы, детектив 2021, Япония
«Личный сорт "Сумерек"»: 5 фильмов, которые точно понравятся тем, кто в «команде» Эдварда
От создателей «Коралины в стране кошмаров»: этот мультфильм начали делать еще в 2010-х – и вот он наконец-то готов (трейлер)
Спустя 10 лет режиссер «Повелителя бури» вернулась, чтобы подарить нам новый хит на Netflix: правда, на RT рейтинг не впечатляющий
Настоящий «Дандадан» в России не показали: цензуре подвергли весь второй сезон (но все еще лучше, чем в Китае)
Бандитский Оксенфурт: в России еще до Netfix сняли своего «Ведьмака» — оказался так хорош, что похвалил Сапковский
Из малобюджетного слэшера — в самый красивый хоррор за $100 миллионов: у «Дракулы» Копполы не было конкурентов, пока не вышел этот фильм
Не драгоценности из Лувра, но тоже красиво: вспомните 5 фильмов СССР по украшениям героинь (тест)
Любимый миллионами Человек-паук сыграет оборотня Люпина? Актер не отрицает и уже пересматривает «Поттериану»
Спустя 15 лет фанаты описали идеальную концовку «Остаться в живых»: ради такого точно стоит снять еще один сезон
Тест для выросших на советском кино: попробуйте вспомнить 5/5 фильмов по платьям в горошек
«Смотришь, не отрываясь»: российский «голос» Тандзиро и Сукуны обожает эти 3 аниме – «Клинок» и «Магичку» тут не найдете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше