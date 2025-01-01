Акира Сэкинэ

«Личный сорт "Сумерек"»: 5 фильмов, которые точно понравятся тем, кто в «команде» Эдварда

От создателей «Коралины в стране кошмаров»: этот мультфильм начали делать еще в 2010-х – и вот он наконец-то готов (трейлер)

Спустя 10 лет режиссер «Повелителя бури» вернулась, чтобы подарить нам новый хит на Netflix: правда, на RT рейтинг не впечатляющий

Настоящий «Дандадан» в России не показали: цензуре подвергли весь второй сезон (но все еще лучше, чем в Китае)

Бандитский Оксенфурт: в России еще до Netfix сняли своего «Ведьмака» — оказался так хорош, что похвалил Сапковский

Из малобюджетного слэшера — в самый красивый хоррор за $100 миллионов: у «Дракулы» Копполы не было конкурентов, пока не вышел этот фильм

Не драгоценности из Лувра, но тоже красиво: вспомните 5 фильмов СССР по украшениям героинь (тест)

Любимый миллионами Человек-паук сыграет оборотня Люпина? Актер не отрицает и уже пересматривает «Поттериану»

Спустя 15 лет фанаты описали идеальную концовку «Остаться в живых»: ради такого точно стоит снять еще один сезон

Тест для выросших на советском кино: попробуйте вспомнить 5/5 фильмов по платьям в горошек