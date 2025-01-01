Меню
О персоне
Фильмография
Акира Сэкинэ
Akira Sekine
Акира Сэкинэ
Акира Сэкинэ
Akira Sekine
Место рождения
Токио, Япония
Популярные фильмы
0.0
Любовь с иголочки
(2022)
0.0
Школьная форма Акэби
(2022)
0.0
Берди винг: История гольфисток
(2022)
Фильмография Акира Сэкинэ
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2022
2021
Все
8
Сериалы
8
Актриса
8
Парадоксальный навык «Мастер фруктов»: Навык, позволяющий есть бесконечное число фруктов (правда, вы умрёте, лишь откусив их)
приключения, аниме , фэнтези
2024, Япония
Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию как захочу
аниме , фэнтези
2024, Япония
Семейная жизнь легкомысленной ведьмы
аниме , комедия, фэнтези
2023, Япония
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
драма, комедия, аниме
2023, Япония
Любовь с иголочки
комедия, аниме , мелодрама
2022, Япония
Школьная форма Акэби
аниме
2022, Япония
Берди винг: История гольфисток
аниме
2022, Япония
Небесное вторжение
боевик, аниме , ужасы, детектив
2021, Япония
