Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Поппи Лью
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Награды и номинации Поппи Лью
Poppy Liu
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Награды
Награды и номинации Поппи Лью
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
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