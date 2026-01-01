Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ларри Дэвид
Награды
Награды и номинации Ларри Дэвид
Larry David
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Ларри Дэвид
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить