Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маурицио Маркетти Maurizio Marchetti
Киноафиша Персоны Маурицио Маркетти

Маурицио Маркетти

Maurizio Marchetti

Дата рождения
16 октября 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

В битве за любовь 6.9
В битве за любовь (2016)
Мафия убивает только летом 6.9
Мафия убивает только летом (2013)
Конфетка 6.7
Конфетка (2011)

Фильмография Маурицио Маркетти

Жанр
Год
Босс 6
Босс Iddu
криминал, драма 2024, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Подставили! 6.6
Подставили!
комедия, криминал 2022, Италия
В битве за любовь 6.9
В битве за любовь In guerra per amore
драма, мелодрама, комедия 2016, Италия
Смотреть трейлер
Мафия убивает только летом 6.9
Мафия убивает только летом La mafia uccide solo d'estate
мелодрама, комедия, криминал 2013, Италия
Конфетка 6.7
Конфетка Il gioiellino
драма 2011, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше