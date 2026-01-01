Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маурицио Маркетти
Maurizio Marchetti
Киноафиша
Персоны
Маурицио Маркетти
Маурицио Маркетти
Maurizio Marchetti
Дата рождения
16 октября 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
В битве за любовь
(2016)
6.9
Мафия убивает только летом
(2013)
6.7
Конфетка
(2011)
Фильмография Маурицио Маркетти
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2024
2022
2016
2013
2011
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
6
Босс
Iddu
криминал, драма
2024, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
Подставили!
комедия, криминал
2022, Италия
6.9
В битве за любовь
In guerra per amore
драма, мелодрама, комедия
2016, Италия
Смотреть трейлер
6.9
Мафия убивает только летом
La mafia uccide solo d'estate
мелодрама, комедия, криминал
2013, Италия
6.7
Конфетка
Il gioiellino
драма
2011, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667