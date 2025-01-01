«Август» в топе уже третью неделю: что было в письме и почему именно оно решило судьбу героев?

А она ведь старше Дэндзи: сколько лет Резе?

«Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект?

2 сезон можно снимать хоть завтра: финал сериала «Дыши» оставляет зрителей в слезах — но не отвечает на важнейший вопрос

«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»

Жоржа Милославского узнать не так сложно: вот 5 других киногероев СССР в очках — вспомните, из каких они фильмов (тест)

Провальная комедия с Де Ниро внезапно «рвёт» топы Netflix: миллионы просмотров за пару дней у «пошлой безвкусицы»

До Нового года успеем: сколько серий будет в первом сезоне «Гачиакуты» — составили актуальное расписание для оставшейся половины

Послужной список Бласта впечатляет: вот кто настоящий №1 в «Ванпанчмене» (конечно, после Сайтамы) — о его силах вы и не догадывались

В новом «Властелине колец» перепишут канон трилогии Джексона: Фроде вернется — и это круто, но есть проблема