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Альфонсо Пинеда Ульоа
Альфонсо Пинеда Ульоа
Alfonso Pineda Ulloa
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Фильмография Альфонсо Пинеда Ульоа
Святым тут не место
боевик, криминал, триллер
2022, Мексика
6.0
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Наемник мстит за смерть жены и пытается спасти сына в трейлере динамичного триллера «Святым тут не место»
Сценарий написал автор «Бешеного быка» и «Таксиста».
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22 апреля 2022 12:53
Дорога к искуплению окроплена кровью: вышел трейлер боевика «Святым тут не место»
В актерском составе задействованы Рон Перлман, Тим Рот и Нил МакДонаф.
Написать
6 апреля 2022 13:56
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