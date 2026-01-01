Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эсра Билгич
Эсра Билгич Esra Bilgiç
Киноафиша Персоны Эсра Билгич

Эсра Билгич

Esra Bilgiç

Дата рождения
14 октября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков

Популярные фильмы

Ататюрк 8.9
Ататюрк (2023)
Воскресший Эртугрул 8.0
Воскресший Эртугрул (2014)
Рамо 6.6
Рамо (2020)

Фильмография Эсра Билгич

Врата времени 5.4
Врата времени
драма 2024, Турция
Искусство любви 4.7
Искусство любви Art of Love
мелодрама 2024, Турция
Ататюрк 8.9
Ататюрк Ataturk
драма 2023, Турция
Земли беззакония 5.2
Земли беззакония
драма 2021, Турция
Рамо 6.6
Рамо
драма 2020, Турция
Воскресший Эртугрул 8
Воскресший Эртугрул
боевик, военный, исторический 2014, Турция
Показать еще
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше