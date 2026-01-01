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Эсра Билгич
Esra Bilgiç
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Персоны
Эсра Билгич
Эсра Билгич
Esra Bilgiç
Дата рождения
14 октября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.9
Ататюрк
(2023)
8.0
Воскресший Эртугрул
(2014)
6.6
Рамо
(2020)
Фильмография Эсра Билгич
5.4
Врата времени
драма
2024, Турция
4.7
Искусство любви
Art of Love
мелодрама
2024, Турция
8.9
Ататюрк
Ataturk
драма
2023, Турция
5.2
Земли беззакония
драма
2021, Турция
6.6
Рамо
драма
2020, Турция
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Воскресший Эртугрул
боевик, военный, исторический
2014, Турция
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