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Ширин Бутелла
Shirine Boutella
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Персоны
Ширин Бутелла
Ширин Бутелла
Shirine Boutella
Дата рождения
22 августа 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Алжир, Алжир
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.1
Лапочка
(2019)
5.8
Ритм Рождества
(2021)
0.0
Бельфегор. Оживший миф
(2025)
Фильмография Ширин Бутелла
Бельфегор. Оживший миф
драма
2025, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Ритм Рождества
комедия, музыка, мелодрама, мини-сериал
2021, Франция
7.1
Лапочка
Papicha
драма
2019, Франция
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Новости о Ширин Бутелла
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