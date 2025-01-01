Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Фола Эванс-Экинбола
Награды
Награды и номинации Фола Эванс-Экинбола
Fola Evans-Akingbola
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Фола Эванс-Экинбола
BAFTA 2024
Emerging Talent, Factual
Номинант
Не успели моргнуть, а охота уже началась: вот когда «Хищник: Планета смерти» доберется до российских кинотеатров — точная дата
После «Финиста» и «Пророка» новый герой: «Горыныч» с Петровым резко ворвался в клуб миллиардеров — неужели дышит в спину «Чебурашке»?
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни
Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка
Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря
«Выглядело супер странно»: для съемок «Властелина колец» Джексон искал карликов по всему миру, но их лица в кадр так не попали (видео)
Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру
Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)
В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества
Финал «Драконьего жемчуга: Супер» будет еще позорней, чем у «Игры престолов» – все страдания Гоку помножат на ноль
Макконахи уже давно выбрал свою любимую роль, и это точно не «Интерстеллар»: спасает не мир, а двух школьников (и самого себя)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667