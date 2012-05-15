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Киноафиша Персоны Вера Островская

Вера Островская

Вера Островская
Вера Островская
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Дата рождения
15 мая 2012
Возраст
10 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Веры Островской

Родилась 15 мая 2012 года.

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