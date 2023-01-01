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Анна Богомолова
Анна Богомолова
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Анна Богомолова

Дата рождения
12 ноября 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Дивногорск, Красноярский край, Россия

Биография Анна Богомолова

Анна Богомолова родилась 12 ноября 1993 года в Красноярске. В 2014 году окончила Красноярскую государственную академию музыки и театра, факультет «Мастерство актера» (курс Е. В. Бубновой). С 2016 года играла в местном драматическом театре им. А. С. Пушкина три сезона. В 2019 году стала лауреатом премии «Театральная весна», которая каждый год присуждается молодым артистам. С 2019 года снимается в кино. Первой ее работой стала роль в короткометражной ленте Василия Буйлова «Глухонемые». Также принимала участие в съемках комедийного сериала Романа Волобуева «Последний министр» и комедии Радды Новиковой «Записки отельера #Гельвенция». Осенью 2023 года актриса появилась в детективном сериале Сергея Чекалова «Бизон. Дело манекенщицы» в образе Зои Жилинской.

Популярные фильмы

Свадебные хлопоты 0.0
Свадебные хлопоты (2021)
Бизон: Дело манекенщицы 0.0
Бизон: Дело манекенщицы (2023)
Струны 0.0
Струны (2021)

Фильмография Анна Богомолова

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актриса 5
Бизон: Дело манекенщицы
Бизон: Дело манекенщицы
криминал, детектив 2023, Россия
Лада Голд
Лада Голд
комедия, приключения, криминал 2023, Россия
Свадебные хлопоты
Свадебные хлопоты
детектив 2021, Россия
Струны
Струны
драма, музыка 2021, Россия
LUV
мелодрама, комедия , Россия/Турция
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